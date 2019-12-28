В Крыму на ребенка напала бойцовая собака

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Собака бойцовой породы напала на 9-летнего мальчика в Нижнегорском районе Крыма, полиция начала проверку по данному факту, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Крыму.

"В полицию поступила информация от медиков о том, что в Нижнегорском районе собака покусала 9-летнего мальчика. Сотрудники МВД проводят проверку по данному факту", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве региона рассказали, что жизнь ребенка вне опасности, но врачи намерены перевести его из республиканской детской клинической больницы в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. "В начале января 2020 года планируется перевод в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения города Москвы, с учреждением согласована терапия. Жизни ребенка ничего не угрожает", - сказал представитель Минздава.