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Три человека погибли в Дагестане при падении машины в реку

Причиной ДТП стал камнепад

МАХАЧКАЛА, 28 декабря. /ТАСС/. Автомобиль упал в реку в Цумадинском районе Дагестана после камнепада, жертвами происшествия стали три человека. Об этом сообщается в субботу на сайте ГУ МВД по региону.

"На 8-м километре автодороги Агвали - Кидеро в Цумадинском районе произошел камнепад. По предварительной информации, 49-летний житель селения Саситли, управляя автомашиной Lada Largus, попытался избежать обвала, вследствие чего транспортное средство упало с восьмиметрового обрыва в реку Андийское Койсу", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров транспортного средства погибли.

Движение по автодороге Агвали - Кидеро восстановили.

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РоссияДагестан
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