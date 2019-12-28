В Ростовской области полицейские открыли стрельбу в погоне за пьяным водителем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Ростовской области задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, применив во время автомобильной погони табельное оружие. Сообщение об этом появилось в субботу на официальном сайте областного ГУ МВД.

"В ходе несения службы на трассе Ростов-на-Дону - Новошахтинск сотрудники ГАИ попытались остановить машину, которая проходила по ориентировке, но водитель проигнорировал законное требование правоохранителей об остановке и продолжил движение. Во время погони полицейские применили табельное оружие. Сотрудники ГИБДД произвели выстрел по колесам автомобиля. Полицейские задержали 21-летнего ранее судимого за убийство мужчину, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного составлены административные протоколы по ст. 12.25 ("Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства"), ст. 12.27 ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"), ст. 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции") КоАП РФ. Задержанный неоднократно привлекался по ст. 12.12. ("Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика") и ст. 12.8. ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения") КоАП РФ.

В результате стрельбы никто не пострадал. Однако, по факту применения оружия проводится проверка. По предварительным данным, оно было применено в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, отмечается в сообщении ГУ МВД.