Число жертв тайфуна на Филиппинах возросло до 41

ТАСС, 29 декабря. По меньшей мере 41 человек погиб в результате удара тайфуна "Фанфон" на Филиппинах. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN Philippines со ссылкой на местный орган по контролю за стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось о 28 погибших.

По данным местных властей, 28 человек получили травмы в результате разгула стихии, 12 числятся пропавшими без вести. Всего более 1,6 млн человек, проживающих в регионах Мимаропа, Западные Висайи, Восточные Висайи, Центральные Висайи, Бикол и Карага, пострадали от тайфуна. Кроме того, более 260 тыс. домов и порядка 90 государственный учреждений были повреждены в результате удара стихии.

Тайфун вышел на сушу 24 декабря. По последним данным, скорость ветра в его пределах составляет около 33 м/с.