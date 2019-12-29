Женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Пензенской области

ТАСС, 29 декабря. Два человека, в том числе 11-летний ребенок, погибли, еще двое пострадали в результате пожара в частном жилом доме в Пензенской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Пожар произошел в ночь на 29 декабря в жилом доме по улице Кирова в городе Кузнецке, о возгорании сообщили соседи. После ликвидации пожара в доме обнаружено тело 47-летней женщины и ее 11-летнего сына. На момент возгорания в доме находились еще двое мужчин 1970 и 1938 года рождения, мужчина 1970 года рождения доставлен в лечебное учреждение, второму пострадавшему госпитализация не потребовалась. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки.