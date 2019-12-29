В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, тело девочки 2017 года рождения с признаками механической асфиксии обнаружили в квартире на востоке столицы 27 декабря. "В этот же день задержан мужчина 1964 года рождения, подозреваемый в совершении преступления", - сказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, назначена судмедэкспертиза. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.