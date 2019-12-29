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В Демократической Республике Конго при взрыве самодельной бомбы погибли пять человек

Среди них трое детей

ПРЕТОРИЯ, 29 декабря. /ТАСС/. Пять человек погибли и трое получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщил в воскресенье конголезский новостной сайт L’actualité.

"Дети нашли возле церкви предмет, принесли его в дом и начали разбирать, не понимая, что имеют дело с самодельным взрывным устройством", - заявил сотрудник полиции города Муноли (провинция Северное Киву). По его словам, среди погибших трое детей и двое взрослых.

В середине текущего года в Муноли произошли вооруженные столкновения между боевиками местной милиции и армейскими частями. Местные власти не исключают, что самодельная бомба принадлежала боевикам.

Теги
Конго (ДРК)
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