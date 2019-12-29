Власти не подтвердили информацию о наличии жертв в результате стрельбы в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Представитель пожарного управления города Форт-Уэрт (штат Техас) Майк Дривдал не подтвердил появившуюся в СМИ информацию о жертвах стрельбы в церкви в городе Уайт-Сеттлмент (округ Таррант в том же штате). Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в беседе с журналистами, которую транслировала телекомпания CNN.

По его словам, сигнал о стрельбе поступил в 09:57 утра (18:57 мск). "Сотрудники полицейского и пожарного управления Уайт-Сеттлмент прибыли на место происшествия, где были обнаружены трое пострадавших. Они были доставлены в больницы в критическом состоянии. По их данным, предполагаемый стрелок является одним из пострадавших", - подчеркнул Дривдал.

При этом он не уточнил, где именно произошла стрельба - внутри или снаружи церкви. Мотивы стрелка также неизвестны, указал Дривдал. "Расследование находится на ранней стадии", - подчеркнул представитель пожарного управления.

Ранее телекомпания CBS сообщила о том, что в результате стрельбы в христианской церкви неподалеку от города Форт-Уэрт погибли по меньшей мере два человека.