Стрелок в Техасе убил охранника церкви

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Неизвестный, открывший в воскресенье стрельбу в городе Уайт-Сеттлмент (штат Техас), а также один из сотрудников службы охраны церкви, в которой произошел инцидент, скончались по пути в больницу. Об этом заявила представитель местного госпиталя Макара Трасти, ее слова приводит газета The New York Times.

По словам Трасти, третий пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии, еще двоим помощь была оказана на месте. Представитель церкви, прихожане которой исповедуют одно из ответвлений христианства, подчеркнул, что от рук злоумышленника погиб охранник, оказавший сопротивление нападавшему. "Он старался сделать все, чтобы защитить остальных", - указал представитель церкви.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт подчеркнул в Twitter, что действия охраны церкви помогли избежать большего количества жертв. "Наши сердца - с пострадавшими и семьями погибших в результате ужасного проявления ненависти в церкви West Freeway Church of Christ", - заявил он.

Ранее стало известно о том, что по меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в церкви в городе Уайт-Сеттлмент. Представитель пожарного управления города Форт-Уэрт, находящегося неподалеку, уточнил, что сигнал о стрельбе поступил в 09:57 утра (18:57 мск). По его словам, на месте происшествия были обнаружены трое пострадавших, одним из которых, предположительно, был стрелок. Его мотивы неизвестны.