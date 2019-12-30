На Сахалине горят резервуары с топливом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. В понедельник утром на территории строящейся котельной в селе Восток на Сахалине произошел пожар. Горят резервуары с топливом общим объемом в 150 кубометров, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"В понедельник в 10:00 местного времени (02:00 мск - прим. ТАСС) диспетчеру Поронайского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом на строящейся котельной села Восток. Котельная не введена в эксплуатацию, использует твердое топливо, жидкое топливо используется в качестве резервного", - говорится в распространенном сообщении.

По информации спасателей, первый пожарный расчет прибыл через 8 минут после поступления вызова. К этому времени уже горели три резервуара с топливом общим объемом 150 кубометров. Сейчас в тушении задействовано 14 человек и 5 единиц техники.

Причины возгорания пока неизвестны. Теплоснабжение села Восток не нарушено. Сейчас оно осуществляется за счет Сахалинской ГРЭС. Новую котельную планировалось запустить в 2020 году.

По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода не мешает пожарным ликвидировать возгорание. В настоящее время ветра в Поронайском районе нет, идет снег.