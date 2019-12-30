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Легковой автомобиль врезался в микроавтобус на юге Мексики

Погибли 11 человек

МЕХИКО, 30 декабря. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом произошло в воскресенье на платной дороге в штате Чьяпас на юге Мексики. Жертвами ДТП стали не менее 11 человек, еще семеро получили травмы, сообщила генеральная прокуратура региона в обнародованном заявлении.

"На место происшествия прибыла специальная группа в составе сотрудников полиции и прокуратуры, а также экспертов, чтобы установить обстоятельства случившегося и определить, кто несет за него ответственность", - говорится в документе. Сведений о состоянии здоровья пострадавших обнародовано не было.

Теги
Мексика
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