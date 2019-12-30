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Стрельба в США

Второй пострадавший в стрельбе в Техасе умер в больнице

Полицейским ранее удалось устранить стрелка

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Второй пострадавший в результате стрельбы в церкви в городе Уайт-Сеттлмент (штат Техас) умер в больнице от полученных ранений. Об этом заявил начальник полицейского управления города Джей-Пи Беверинг. Его слова приводит в воскресенье телекомпания CNN.

По словам полицейского, оба погибших оказались сотрудниками службы безопасности церкви, в которой произошло нападение. Их усилиями удалось устранить стрелка, который открыл огонь из полуавтоматического ружья. Беверинг уточнил, что с начала стрельбы до момента, когда нападавший был смертельно ранен, прошло всего шесть секунд. Ранее сообщалось, что стрелок, а также один из сотрудников службы охраны скончались по пути в больницу.

Представитель Федерального бюро расследований (ФБР) США Мэттью ДеСарно уточнил, что следствие не готово распространить данные о личности стрелка. К настоящему моменту неизвестны его мотивы. При этом ДеСарно отметил, что полицейские ранее несколько раз задерживали стрелка, однако отказался называть причины этих задержаний.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт ранее подчеркнул в Twitter, что действия охраны церкви помогли избежать большего количества жертв. "Наши сердца - с пострадавшими и семьями погибших в результате ужасного проявления ненависти в церкви West Freeway Church of Christ", - заявил он.

В воскресенье неизвестный открыл стрельбу в церкви в городе Уайт-Сеттлмент. Представитель пожарного управления города Форт-Уэрт, находящегося неподалеку, уточнил, что сигнал о стрельбе поступил в 09:57 утра (18:57 мск). По его словам, на месте происшествия были обнаружены трое пострадавших, одним из которых был стрелок.

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СШАСтрельба в США
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