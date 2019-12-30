В Еврейской автономной области эвакуируют шесть детских садов

ТАСС, 30 декабря. Эвакуация шести детских садов началась в Биробиджане в Еврейской автономной области после сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее сообщалось об эвакуации в 26 детских садах Хабаровска и мэрии города. Эвакуация также проходит в шести детских садах и двух почтовых отделениях в Комсомольске-на-Амуре.

"Сегодня на электронную почту детских садов № 16, 21, 24, 37, 44 и 48 Биробиджана поступили сообщения о минировании зданий. О происшествии заведующие сообщили экстренным службам города. В настоящее время идет эвакуация дошколят в рядом расположенные административные здания", - говорится в распространенном релизе.

Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Валерию Жукову взять на личный контроль процесс эвакуации, сообщило управление по внутренней политике правительства Еврейской АО.

В декабре массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Дальнего Востока несколько раз проводилась из-за угроз взрыва. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы не подтвердились. В Биробиджане во время предыдущей эвакуации умерла пожилая воспитательница.