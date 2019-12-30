В больнице остается один человек, пострадавший при ЧП с вертолетом в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 30 декабря. Число госпитализированных при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае сократилось с семи человек до одного. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

25 декабря вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Байкита (Эвенкийский район, Красноярский край). В результате инцидента пострадали 16 человек, семь из них были госпитализированы.

"Один человек остается в больнице, остальные выписаны. Пострадавший находится в стационаре Красноярской краевой клинической больницы. У него переломы, состояние средней тяжести", - сказал представитель ведомства.

Вертолет авиакомпании "Красавиа" совершал перелет из Байкита на нефтяное месторождение. На борту находились 24 человека, в том числе три члена экипажа. При взлете воздушное судно попало в снежный вихрь, после чего оно совершило жесткое приземление. По последним данным, погибших нет.

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