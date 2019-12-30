Пограничники выявили более 300 тонн незаконно добытой сельди на сахалинских траулерах

ТАСС, 30 декабря. Пограничное управление ФСБ России по Восточному арктическому району выявило нарушения правил рыболовства на трех рыболовных траулерах, которые добыли более 300 тонн сельди. В отношении капитанов судов возбуждены уголовные дела. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба ведомства.

"Произведен осмотр большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) "Санфиш" (порт приписки - Невельск, судовладелец ООО "Меркурий"). В ходе осмотра выявлено, что экипажем БМРТ выловлено более 192 тонн тихоокеанской сельди орудиями лова, не соответствующими требованиям правил рыболовства. В том же районе сотрудниками ПУ ФСБ России по восточному арктическому району были осмотрены принадлежащие ООО "Меркурий" БМРТ "Эглайне" и БМРТ "Бутовск". Установлено, что эти два судна также вели промысел орудиями лова, нарушающими правила рыболовства, незаконно добыв более 80 и 48 тонн тихоокеанской сельди соответственно", - говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный незаконной добычей водных биоресурсов, составляет более 145 млн рублей.

В отношении капитанов судов возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ ("Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море требований или условий лицензии"). Максимальное наказание по данной статье предполагает штраф до 15 тыс. рублей с конфискацией судна.