При столкновении трех машин в Ростове-на-Дону погибли два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Ростове-на-Дону. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"В 23:15 мск полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Российской в Первомайском районе города Ростова-на-Дону. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля "Мицубиси Лансер" и ВАЗ-2112 под управлением неустановленного водителя. После чего автомобиль "Ниссан Фуга" допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112 и наезд на двоих мужчин-пешеходов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате ДТП от полученных травм на месте скончались водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2112, еще пятеро участников ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Проводится проверка, виновник инцидента устанавливается, добавили в пресс-службе.