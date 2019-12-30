Бывший работник артели в Хабаровском крае украл драгметаллов на 5,5 млн рублей

ТАСС, 30 декабря. Бывший работник золотодобывающей артели на севере Хабаровского края предстанет перед судом за кражу 2 кг золота и почти 1 кг серебра. Ущерб компании оценивается в 5,5 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры региона.

"По версии следствия, с февраля по декабрь 2018 года житель Челябинской области, находясь в должности мастера по ремонту и обслуживанию электрооборудования на золоторудном месторождении общества с ограниченной ответственностью "Белая Гора" в Николаевском-на-Амуре районе, похищал гравитационный концентрат, содержащий в своем составе драгоценные металлы - золото и серебро. Промывал его, расфасовывал и упаковывал в полимерные свертки, похитив свыше 2 тыс. грамм золота и 831 грамм серебра", - говорится в сообщении.

Свертки с драгоценными металлами обвиняемый спрятал в тайнике в лесополосе и заброшенном здании, ожидая сделки по нелегальной продаже. Было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), части 1 статьи 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере). По данным прокуратуры, обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Дело передано в суд.