Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП под Ставрополем

ТАСС, 30 декабря. Автобус столкнулся с легковым автомобилем в городе Благодарном в Ставропольском крае, сообщили ТАСС в понедельник в ГИБДД РФ.

"В 07:37 в городе Благодарном водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершила столкновение с автобусом "ГАЗ". Произошло опрокидывание автобуса на проезжей части дороги", - сказали в ведомстве.

В ДТП получили травмы пять пассажиров автобуса из девяти. Автобус принадлежит птицефабрике "Белояр" и перевозил ее рабочих.