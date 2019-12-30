Сообщения об угрозе взрыва в учреждениях Хабаровска не подтвердились

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверили детские сады и другие учреждения, куда поступали сообщения об угрозах взрыва в Хабаровске, информация не подтвердилась. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Хабаровска.

Ранее сообщалось об эвакуации в детских садах Хабаровска, мэрии города. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали в ряд почтовых отделений, школы, больницы Хабаровска, в детские сады и почтовые отделения Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска, Биробиджана.

"После проверок сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились", - говорится в сообщении на сайте.

Сообщения об угрозе взрыва получили 48 детских садов краевого центра, были эвакуированы более 8,4 тыс. детей и свыше 1,7 тыс. сотрудников. "Работники всех образовательных учреждений привыкли начинать рабочий день с проверки электронной почты. Есть четкий порядок действий, который соблюдается. Все сотрудники и воспитанники были эвакуированы организованно, быстро и без паники. На время проверок зданий и помещений дети находятся в школах и учреждениях дополнительного образования", - приводятся в сообщении слова начальника отдела городского управления образования Татьяны Матвеенковой.

В сады поступили одинаковые письма. Во всех было напоминание о резонансных трагических случаях, таких, как пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемеровской области. Также в письмах содержались угрозы и сообщения о заложенном взрывном устройстве. Помимо детских садов такие письма поступили в консультативно-диагностический центр "Вивея", поликлинику, краевые и городские клинические больницы - в общей сложности в семь объектов здравоохранения. В связи с угрозой взрыва персонал и посетители покидали 19 административных зданий, в том числе мэрию Хабаровска, управление дорог и внешнего благоустройства, торговый центр "Дом одежды", почтовое отделение. В администрации Комсомольска-на-Амуре ТАСС сообщили, что сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 20 детских садов, была проведена эвакуация и проверка зданий. "Информация не подтвердилась", - сказали в управлении.

В декабре массовая эвакуация детских садов, школ, университетов и других учреждений Дальнего Востока проводилась уже несколько раз из-за угроз взрыва. Была прервана работа десятков учреждений. Все угрозы в результате не подтвердились.