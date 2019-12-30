В Москве задержали 16 человек, занимавшихся мошенничеством с недвижимостью

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Деятельность группы, занимавшейся аферами в сфере услуг по аренде жилья, пресечена в Москве, задержаны 16 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве с недвижимостью", - сказала она.

По данным Волк, злоумышленники размещали на различных интернет-ресурсах объявления о сдаче в аренду жилых помещений по низким ценам. Затем в ходе телефонных разговоров с людьми, которых заинтересовала эта реклама, они представлялись сотрудниками агентств недвижимости и приглашали прийти в офис для выбора подходящей квартиры.

"После подписания договора и передачи денежных средств граждане получали информацию о времени встречи с собственником жилья. Однако в дальнейшем в указанное место псевдоарендодатели не являлись. По имеющейся информации, ежедневно сообщники получали порядка 200 тыс. рублей", - подчеркнула представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Трое обвиняемых заключены под стражу, еще 13 фигурантов находятся под подпиской о невыезде.