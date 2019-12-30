Экс-директора парка "Соловьиная роща" в Смоленске подозревают в растрате 11 млн рублей

ТАСС, 30 декабря. Следственное управление СК РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего директора Парка культуры и отдыха "Соловьиная роща", расположенного в Смоленске. Он подозревается в растрате 11 млн рублей при продаже недвижимости, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В Смоленске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора парка культуры и отдыха в Соловьиной роще. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере")", - говорится на сайте регионального следственного управления.

По версии следствия, в 2016-2017 годах директор парка организовал проведение оценки стоимости здания, принадлежащего парку, ниже его рыночной стоимости. "Согласно отчету, рыночная стоимость здания была определена в сумме около 4,5 млн рублей. Однако, как было установлено позже, рыночная стоимость объекта составляла более 15,7 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Затем, как предполагают следователи, экс-директор оформил фиктивное решение внеочередного собрания правления организации, которым якобы была одобрена продажа здания и заключил договор его купли-продажи. В результате Парку культуры и отдыха "Соловьиная роща" был причинен ущерб в сумме более 11 млн рублей, добавили в пресс-службе.