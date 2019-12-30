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Экс-директора парка "Соловьиная роща" в Смоленске подозревают в растрате 11 млн рублей

По версии следствия, он организовал проведение оценки стоимости здания, принадлежащего парку, ниже его рыночной стоимости

ТАСС, 30 декабря. Следственное управление СК РФ по Смоленской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего директора Парка культуры и отдыха "Соловьиная роща", расположенного в Смоленске. Он подозревается в растрате 11 млн рублей при продаже недвижимости, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В Смоленске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора парка культуры и отдыха в Соловьиной роще. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере")", - говорится на сайте регионального следственного управления.

По версии следствия, в 2016-2017 годах директор парка организовал проведение оценки стоимости здания, принадлежащего парку, ниже его рыночной стоимости. "Согласно отчету, рыночная стоимость здания была определена в сумме около 4,5 млн рублей. Однако, как было установлено позже, рыночная стоимость объекта составляла более 15,7 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Затем, как предполагают следователи, экс-директор оформил фиктивное решение внеочередного собрания правления организации, которым якобы была одобрена продажа здания и заключил договор его купли-продажи. В результате Парку культуры и отдыха "Соловьиная роща" был причинен ущерб в сумме более 11 млн рублей, добавили в пресс-службе.

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РоссияСмоленская область
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