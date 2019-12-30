Суд закрыл заседание по мере пресечения подозреваемому в подготовке к теракту в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте одного из двух подозреваемых в подготовке к терактам во время новогодних праздников. Об этом журналистам сообщила помощница судьи Елена Красоткина.

"Судьей принято решение, заседание будет закрыто", - сказала Красоткина.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщали, что в отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации").

В спецслужбе также сообщали, что на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря этого года задержаны два гражданина России, которые намеревались совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге.