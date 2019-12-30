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Суд закрыл заседание по мере пресечения подозреваемому в подготовке к теракту в Петербурге

В Центре общественных связей ФСБ ранее сообщали, что 27 декабря этого года задержали двоих граждан России, которые планировали совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге
Подозреваемый (в центре) в подготовке теракта в Санкт-Петербурге в новогодние праздники перед закрытым заседанием по избранию меры пресечения в Дзержинском районном суде Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Подозреваемый (в центре) в подготовке теракта в Санкт-Петербурге в новогодние праздники перед закрытым заседанием по избранию меры пресечения в Дзержинском районном суде
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об аресте одного из двух подозреваемых в подготовке к терактам во время новогодних праздников. Об этом журналистам сообщила помощница судьи Елена Красоткина.

"Судьей принято решение, заседание будет закрыто", - сказала Красоткина.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщали, что в отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации").

В спецслужбе также сообщали, что на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря этого года задержаны два гражданина России, которые намеревались совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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