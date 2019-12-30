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Полеты на Маврикий остановили из-за подхода урагана

По информации местной газеты Le Mauricien, также закрыты для посещения пляжи и запрещен выход в море всем прогулочным судам

ПРЕТОРИЯ, 30 декабря. /ТАСС/. Власти островного государства Маврикий в Индийском океане закрыли столичный аэропорт Порт-Луи в связи с приближением тропического циклона "Кальвиния", сообщило в понедельник агентство Reuters. Национальная авиакомпания Air Mauritius прекратила все полеты.

По информации местной газеты Le Mauricien, пляжи закрыты для посещения, запрещен выход в море всем прогулочным судам. Власти предупреждают, что циклон "Кальвиния" усиливается по мере приближения к Маврикию. Его подход ожидается нынешним вечером. Метеослужба прогнозирует скорость ветра в 58 м/сек - это ураган, способный вырывать деревья с корнем и наносить серьезные повреждения зданиям.

Маврикий - одно из популярный направлений пляжного отдыха россиян в новогодние праздники. Прямых авиаресов из РФ в Порт-Луи нет, но с пересадками маршрут обслуживают десятки компаний. По данным Ассоциации туроператоров России, в 2017 году Маврикий попал в топ самых дорогих пакетных туров и был на вотором месте, обогнав 30-дневный морской круиз из Лос-Анджелеса в австралийский Окленд.

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Маврикий
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