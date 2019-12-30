ГП направила в суд дело Вересова об угрозах убийством московскому судье

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура передала в Мещанский суд Москвы уголовное дело в отношении жителя Удмуртии Алексея Вересова, обвиняемого в угрозах столичному судье Алексею Криворучко. Об этом сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Удмуртия Алексея Вересова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК РФ ("Совершение угрозы убийством в отношении судьи")", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры. - Дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу".

Как сообщили ТАСС в суде, дело уже поступило, дата и время заседания станут известны позднее. Изначально Вересову вменялись публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), он содержался в СИЗО. Однако затем обвинение ему было переквалифицировано на ч. 1 ст. 296 УК РФ, он был отпущен под подписку о невыезде.

В ноябре СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского районного суда Москвы Алексея Криворучко. Публикации были посвящены процессу над Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца спецназа ОМОН на несогласованном митинге 3 августа. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.

В рамках расследования уголовного дела по фактам угроз судье были задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. На прошлой неделе Мещанский суд Москвы оштрафовал Ерзунова на 110 тыс. рублей и отпустил в зале суда, а дело в отношении Половца было прекращено.