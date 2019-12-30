{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ГП направила в суд дело Вересова об угрозах убийством московскому судье

Дело будет рассматривать Мещанский районный суд Москвы, дата и время заседания станут известны позднее

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура передала в Мещанский суд Москвы уголовное дело в отношении жителя Удмуртии Алексея Вересова, обвиняемого в угрозах столичному судье Алексею Криворучко. Об этом сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

На эту тему

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Удмуртия Алексея Вересова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК РФ ("Совершение угрозы убийством в отношении судьи")", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры. - Дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу".

Как сообщили ТАСС в суде, дело уже поступило, дата и время заседания станут известны позднее. Изначально Вересову вменялись публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), он содержался в СИЗО. Однако затем обвинение ему было переквалифицировано на ч. 1 ст. 296 УК РФ, он был отпущен под подписку о невыезде.

В ноябре СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского районного суда Москвы Алексея Криворучко. Публикации были посвящены процессу над Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца спецназа ОМОН на несогласованном митинге 3 августа. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.

В рамках расследования уголовного дела по фактам угроз судье были задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. На прошлой неделе Мещанский суд Москвы оштрафовал Ерзунова на 110 тыс. рублей и отпустил в зале суда, а дело в отношении Половца было прекращено.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экс-главе Раменского района Подмосковья продлили арест еще на три месяца
Андрей Кулаков пробудет под арестом до 7 апреля 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС