В Москве осуждена алмаатинка, пытавшаяся продать годовалого сына

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Симоновский районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии уроженку Казахстана Юлию Щеглову, задержанную в Москве в 2018 году за попытку продать за $20 тыс. годовалого сына. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-секретарь суда Кристина Швадченко.

"Симоновский суд Москвы признал Юлию Щеглову виновной по пунктам "б", "г", "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего, с перемещением потерпевшего через границу РФ и находящегося в беспомощном состоянии) и назначил ей наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима", - сказала представитель пресс-службы суда. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в Московском городском суде в течение 10 суток.

Как установил суд, не позднее декабря 2017 года 33-летняя мать ребенка, находясь в Алма-Ате, разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей для своего сына 2017 года рождения. Она оценила сына в $20 тыс. (порядка 1,2 млн рублей по курсу 2018 года), а также потребовала от покупателей, в роли которых выступили оперативные сотрудники ГУ МВД России по Москве, оплатить ей дорогу из Казахстана в Москву и обратно, арендовать квартиру на время оформления сделки. В начале апреля 2018 года женщина с ребенком прибыла в Москву, передала сына "покупателям", подписав отказ от него.

Как следует из материалов уголовного дела, мать ребенка была задержана при передаче денег, сын временно помещен в приют. Был установлен отец мальчика, ему дали разрешение на вывоз сына в Казахстан на постоянное место жительства. Отец ребенка пояснил, что с матерью сына длительное время совместно не проживал, между ними был спор по порядку общения с ребенком - она препятствовала встречам. Кроме того, после расставания с отцом ребенка Щеглова поменяла сыну имя. Отец был признан потерпевшим по делу, он вернул сыну имя, данное при рождении, Щеглову отправили в столичное СИЗО, предъявив ей обвинение в торговле людьми.