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Суд продлил на полгода срок содержания под стражей двоих экс-сотрудников ярославской ИК

Первое судебное заседание проведут 16 января 2020 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Бывшие сотрудники ярославской колонии, фигуранты дела об избиении заключенных в ИК-1 Дмитрий Никитенко и Сардор Зиябов, останутся под стражей еще на полгода на период рассмотрения дела в суде, первое судебное заседание состоится 16 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

"Принято решение о продлении Никитенко Дмитрию, Зиябову Сардору сроков содержания под стражей на период рассмотрения дела в суде до шести месяцев со дня поступления дела в суд, назначено судебное заседание на 16 января 2020 года в 14:00", - сказала собеседница агентства.

Фигуранты обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). 24 августа 2018 года "Новая газета" опубликовала на своем сайте видео со сценами насилия в отношении осужденных ИК-1 УФСИН России по Ярославской области. По версии следствия, в ноябре 2016 года обвиняемые, привлеченные для проведения общего обыска осужденных ИК-1, в коридоре на пути от камер содержания до помещения для личного обыска избили трех мужчин. Причиненные им повреждения не повлекли вреда здоровью.

По данным фонда общественный вердикт, Никитенко и Зиябов на момент происшествия были прикомандированы из ИК-8 в ИК-1. В отношении руководителей колонии и неустановленных соучастников Главным следственным управлением СК РФ расследование продолжается.

Теги
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