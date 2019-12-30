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В Новосибирске мужчина с ножом напал на полицейских

Сотрудники правоохранительных органов применили табельное оружие, злоумышленника и полицейских доставили в больницу

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Мужчина напал с ножом на полицейских в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили табельное оружие. В результате столкновения полицейские и злоумышленник доставлены в больницу, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, сообщение о подозрительных посторонних людях в подъезде дома по Дачной улице поступило в полицию в 21:35 (17:35 мск). На место сразу же выехал наряд.

"В подъезде дома на прибывших полицейских совершил нападение неизвестный гражданин и нанес им телесные повреждения в виде ножевых ранений. Учитывая агрессивное поведение нападавшего, сотрудники полиции применили табельное оружие", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, сейчас злоумышленник и сотрудники полиции доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Обстоятельства произошедшего и мотивы нападения злоумышленника устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.

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