Один человек пострадал при возгорании газовоздушной смеси на АЗС в Челябинской области

ТАСС, 30 декабря. Спасатели ликвидировали пожар, возникший на автомобильной заправочной станции (АЗС) в городе Сатка Челябинской области. Из-за возгорания газовоздушной смеси пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

"При заправке автомобиля на газовой заправке произошло возгорание газовоздушной смеси. Один человек пострадал, доставлен на осмотр в медицинское учреждение. Возгорание ликвидировано. Причины произошедшего устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в результате пожара частично повреждена кровля соседнего здания - автомойки.