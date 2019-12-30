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Один человек пострадал при возгорании газовоздушной смеси на АЗС в Челябинской области

В результате пожара частично повредилась кровля соседнего здания - автомойки

ТАСС, 30 декабря. Спасатели ликвидировали пожар, возникший на автомобильной заправочной станции (АЗС) в городе Сатка Челябинской области. Из-за возгорания газовоздушной смеси пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

"При заправке автомобиля на газовой заправке произошло возгорание газовоздушной смеси. Один человек пострадал, доставлен на осмотр в медицинское учреждение. Возгорание ликвидировано. Причины произошедшего устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в результате пожара частично повреждена кровля соседнего здания - автомойки.

Теги
РоссияЧелябинская область
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