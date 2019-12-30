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На северо-восточное побережье Бразилии снова выбросило нефть

По мнению преподавателя института моря Федерального университета штата Сеара Ривелино Кавалканти, новое появление нефти свидетельствует о том, что большой объем сырья все еще дрейфует в океане

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 декабря. /ТАСС/. Новый выброс нефтяных пятен на побережье зарегистрирован в северо-восточном бразильском штате Сеара спустя более двух месяцев после предыдущего аналогичного инцидента. Об этом сообщил в понедельник портал G1.

Как уточняется, частицы нефти обнаружены на трех пляжах к северу от столицы штата Форталезы. Местные рыбаки разместили в соцсетях видео, на которых видны перепачканные нефтью водоросли и камни у кромки воды. "Такое уже было в начале октября, но в незначительном количестве. На этот раз - больше", - сообщили порталу в местном туристическом сообществе.

О происшествии проинформированы ВМС и природоохранные органы, которые обещали направить своих представителей. Очистка пляжа не производится ввиду отсутствия у жителей необходимых инструментов и индивидуальных средств защиты. Людей просят воздержаться от купания и не пытаться самостоятельно удалить загрязнение.

По мнению преподавателя института моря Федерального университета штата Сеара Ривелино Кавалканти, новое появление нефти свидетельствует о том, что большой объем сырья все еще дрейфует в океане.

Согласно последним данным, начавшиеся в конце августа выбросы нефти на побережье Бразилии затронули 980 пляжей в 129 населенных пунктах. В северо-восточном регионе страны эта проблема коснулась почти 75% городов. К ликвидации последствий загрязнения привлечены 6,5 тыс. военных, не считая сотрудников гражданских органов власти и волонтеров, общими усилиями которых с пляжей удалены свыше 5 тыс. тонн нефти и загрязненного ею песка.

Протяженность затронутой экологическим ЧП береговой линии превышает 3,5 тыс. км.

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Бразилия
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