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Источник: силовики провели выемку документов в администрации одного из районов Дагестана

По данным источника в силовых структурах региона, никого из работников муниципалитета не задержали

МАХАЧКАЛА, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в администрации Кумторкалинского района Дагестана, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дагестана в рамках отработки оперативной информации провели выемку документов в администрации Кумторкалинского района республики", - сообщил собеседник.

По его словам, по итогам оперативных мероприятий никто из работников муниципалитета задержан не был.

Теги
РоссияДагестан
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