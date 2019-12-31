Источник: силовики провели выемку документов в администрации одного из районов Дагестана

МАХАЧКАЛА, 31 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в администрации Кумторкалинского района Дагестана, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дагестана в рамках отработки оперативной информации провели выемку документов в администрации Кумторкалинского района республики", - сообщил собеседник.

По его словам, по итогам оперативных мероприятий никто из работников муниципалитета задержан не был.