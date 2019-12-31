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Следователи возбудили дело в отношении якутского депутата, избившего подчиненного

Виктор Лебедев сломал нос подчиненному в ходе конфликта из-за разногласий в сфере трудовых правоотношений

ЯКУТСК, 31 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Якутии возбудило дело в отношении депутата парламента региона, генерального директора "Саханефтегазсбыта" Виктора Лебедева. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства во вторник.

Ранее в ведомстве сообщали, что 20 декабря начата проверка по поступившему заявлению, касающегося Виктора Лебедева.

"Руководителем следственного управления СК России по Якутии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя нефтегазовой компании, депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") по факту нанесения телесных повреждений мужчине 1991 года рождения", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, 19 декабря в ходе конфликта в служебном кабинете Лебедев нанес своему подчиненному телесные повреждения - перелом носа, ссадины и гематомы. Сообщается, что причиной конфликта стали разногласия в сфере трудовых правоотношений.

"Расследование уголовного дела поручено отделу по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.

Лебедев является двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом России по вольной борьбе и заслуженным мастером спорта России. С сентября 2018 года Лебедев - депутат парламента Якутии - Государственного собрания (Ил Тумэн), член фракции партии "Единая Россия".

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