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В Крыму загорелись хозпостройки

Пожар локализовали на площади 600 кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Четыре рядом стоящих здания загорелись в поселке городского типа Симеиз в Крыму, возгорание локализовано на площади 600 кв. м. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожар произошел в поселке городского типа Симеиз (городской округ Ялта). Горели четыре рядом стоящих здания, по всей видимости, хозпостройки. Общая площадь пожара составила 600 кв. м", - рассказал собеседник агентства.

По данным МЧС, пожар тушили шесть автоцистерн и 30 человек личного состава. Сообщение о пожаре поступило в 12:11 мск, в 14:30 мск возгорание локализовали. Собеседник агентства уточнил, что с пожара был эвакуирован один человек.

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