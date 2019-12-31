Сотрудника "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск" задержали при получении взятки

ТУЛА, 31 декабря. /ТАСС/. Начальник отдела службы безопасности компании "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск" задержан при получении 1,9 млн рублей в качестве вознаграждения за содействие в прекращении проверки в отношении другого предприятия. Возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"На основании материалов, представленных УФСБ России по Тульской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела службы безопасности ООО "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, начальник отдела службы безопасности сообщил директору ООО "ЦентрТехСтрой", что в отношении компании проводится служебная проверка. Он предложил заплатить ему 2,5 млн рублей за содействие в прекращении проверки и не расторжении контракта между предприятиями. "Денежные средства в размере 1,9 млн рублей в качестве коммерческого подкупа были переданы директором "ЦентрТехСтрой", который действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемому в его служебном кабинете", - отметили в пресс-службе.

После получения денег подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в пресс-службе.

"Проктер энд Гэмбл-Новомосковск" - крупнейшее производственное подразделение компании Procter&Gamble в России. Выпускает различные виды бытовой химии и средств личной гигиены.