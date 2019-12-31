В Ингушетии выявили хищение оборудования для очистных сооружений на 85 млн рублей

МАГАС, 31 декабря. /ТАСС/. Прокуратура выявила хищение оборудования для очистных сооружений в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района Республики Ингушетия, ущерб составил 85 млн рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Установлено, что 21 апреля 2008 года между Министерством экономики Ингушетии и Производственным строительным кооперативом "Батыр и Г" заключен госконтракт по строительству объекта "Выполнение строительно-монтажных работ по развитию производственной инфраструктуры Назрановского района Республики Ингушетия". В ходе настоящей проверки установлено, что оборудование очистных сооружений и находящееся на его территории имущество отсутствуют.

"Установленные в ходе настоящей проверки обстоятельства свидетельствует о хищении государственного имущества - оборудования и имущества очистных сооружений - на сумму более 85 млн рублей, в связи с чем в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Тайное хищение чужого имущества, в особо крупном размере"), - говорится в сообщении.