Два комплекта серег стоимостью почти 3 млн рублей украли в Москве

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Неизвестная под предлогом покупки украшений украла из салона-магазина на западе Москвы два комплекта серег стоимостью около 2 млн 824 тыс. рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестная в магазине на площади Киевского вокзала, дом 2 под предлогом покупки ювелирных изделий попросила подобрать ей серьги, после ее ухода продавцы обнаружили пропажу двух комплектов серег, - сказали в главке. - Материальный ущерб составил около 2 млн 824 тыс. рублей".

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").