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Полиция возбудила дело после попытки ограбления банка в Москве

Инцидент произошел 31 декабря

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о разбое по факту попытки ограбления банка на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия")", - сказали в главке.

Как отметили в пресс-службе, 31 декабря в финансово-кредитную организацию на улице Первомайская, дом 77, вошел неизвестный в медицинской маске. Он, угрожая пистолетом неустановленного типа кассиру, потребовал передать ему деньги, но получив отказ, скрылся.

Ранее в ГУ МВД сообщили, что полиция принимает меры к розыску и задержанию подозреваемого.

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