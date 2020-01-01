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В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка

Сейчас он находится в больнице

ВЛАДИВОСТОК, 1 января. /ТАСС/. Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января. Он помещен в медицинское учреждение, сообщается на сайте СК РФ по Амурской области.

"В ходе проведенных поисковых мероприятий установлено местонахождение двухлетнего ребенка, пропавшего накануне. В целях контроля за состоянием мальчика, он помещен в медицинское учреждение. Учитывая ситуацию, которая могла повлечь угрозу жизни малолетнего или его здоровью, перед органом опеки и попечительства следствием поставлен вопрос об изъятии ребенка у матери до выяснения всех обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ребенок ушел из дома во вторник вместе с матерью. Женщина вернулась домой одна и не смогла пояснить, где находится ее сын.

В СУ СКР ТАСС сообщили, что у следствия нет информации о том, что семья стояла на учете в органах опеки.

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