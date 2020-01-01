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На востоке Франции из-за взрывов пиротехники погиб один человек

Еще более 20 человек получили различные травмы

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Неосторожное обращение с праздничной пиротехникой в новогоднюю ночь стало причиной различных травм у более чем 20 человек и привело к гибели одного местного жителя на востоке Франции. Об этом сообщает в среду газета Dernieres Nouvelles d'Alsace.

В частности, причиной смерти жителя города Агно (департамент Нижний Рейн) стало неосторожное обращение с "пиротехническим устройством типа мортир".

Согласно данным университетских больниц Страсбурга, которые приводит агентство France Presse, в службу неотложной помощи этой ночью обратились 11 человек, у всех были преимущественно травмы рук. Среди них трое взрослых и трое детей нуждались в операции.

Радио France Info в утренней сводке добавляет, что в Мюлузе (департамент Верхний Рейн) трое местных жителей обратились к медикам с незначительными повреждениями после взрывов пиротехники. Еще около 15 человек в этом городе получили различные травмы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. В Кольмаре (департамент Верхний Рейн) еще восемь граждан пострадали после запуска фейерверков, среди них одному потребовалась операция.

Каждый год накануне крупных празднований в упомянутых департаментах местные власти выпускают запрет на транспортировку пиротехники и использование ее в общественных местах. Ужесточение правил объясняется близостью Германии, куда любители фейерверков отправляются закупаться пиротехникой, и где законодательство в данной сфере менее строгое, чем во Франции.

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