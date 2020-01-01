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В Хабаровске ликвидировано открытое горение в здании бывшего Дома офицеров

Сейчас пожарные завершают разбор кровли и конструкций

ВЛАДИВОСТОК, 1 января. /ТАСС/. Открытое горение удалось ликвидировать на месте пожара в здании бывшего Дома офицеров в Хабаровске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Быстро остановить пламя затрудняли низкие температуры, сильные порывы ветра и старые деревянные конструкции здания. Тем не менее, благодаря слаженной работе всех звеньев в 6:43 (23:43 мск) пожар удалось локализовать, в 9:25 (2:25 мск) ликвидировать открытое горение", - говорится в сообщении.

Сейчас пожарные совместно со спасателями завершают разбор кровли и конструкций, проливку всех возможных очагов огня и тления для предотвращения повторных возгораний.

Для ликвидации последствий пожара было задействовано свыше 40 человек личного состава и 15 единиц техники.

Хронология пожара и версии происшествия

Органы дознания рассматривают разные версии причины происшествия, в том числе поджог или неосторожное обращение с огнем посторонних лиц. Часть здания, площадью 400 кв метров не эксплуатируется, помещения отключены от электросети и тепловодоснабжения. Общая площадь здания составляет около 3,6 тыс. кв м.

На пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в здании бывшего Дома офицеров. Здание 1938 года постройки эксплуатируется частично, несколько помещений занимает центр по работе с населением, остальное не используется. В крыле, где произошло возгорание, находился бывший кинозал.

Подразделения пожарной охраны установили, что горела кровля. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Как сообщили ранее в пресс-службе МЧС России, пожар был локализован на площади 400 кв. м.

При ЧП никто не пострадал.

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РоссияХабаровский край
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