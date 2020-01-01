Двое жителей Волгоградской области получили сутки ареста за приставание к "Деду Морозу"

ВОЛГОГРАД, 1 января. /ТАСС/. Жители Волгоградской области наказаны административным арестом на одни сутки за приставания к аниматору в костюме Деда Мороза. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

"В Волжском зафиксирован инцидент во время новогодней культурной программы. 22-летний приезжий из Быково и его 35-летний товарищ из Николаевки приставали к аниматору в костюме Деда Мороза и мешали проведению культурной программы. Полицейскими нарушители были доставлены в отдел полиции. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил нарушителям сутки ареста за мелкое хулиганство", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел у дома культуры "Октябрь". Молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения, добавили в пресс-службе ведомства.

Спровоцированный нетрезвыми молодыми мужчинами конфликт попал на видео, которое опубликовало в соцсети одно из городских сообществ. На нем видно, что прорвавшиеся к площадке около сцены зрители начали приставать к актерам новогоднего представления. Словесная перебранка переросла в драку, после чего один из молодых людей начал толкать и бить руками аниматоров.