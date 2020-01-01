Калиматов рекомендовал принять исчерпывающие меры безопасности после нападения на пост ДПС

МАГАС, 1 января. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рекомендовал ответственным лицам принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе. Об этом сообщается на официальной странице главы республики в Instagram.

"На внеплановом заседании АТК заслушал информацию по факту нападения на стационарный пост ДПС в Магасе накануне вечером. Указал ответственным лицам на необходимость принятия дополнительного комплекса мер по недопущению совершения подобной противоправной деятельности на территории субъекта. И рекомендовал принять исчерпывающие меры по обеспечению как собственной безопасности, так и безопасности жителей и гостей республики", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что впереди много значимых дат и мероприятий и "подобное не должно повториться".

"Еще раз выражаю соболезнования семье Зелимхана Кокорхоева, желаю скорейшего выздоровления сотрудникам правоохранительных органов Зурабу Доурбекову и Ахмеду Шанхоеву", - заключил руководитель республики.