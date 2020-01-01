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Калиматов рекомендовал принять исчерпывающие меры безопасности после нападения на пост ДПС

Глава Ингушетии добавил, что впереди много значимых дат и мероприятий, поэтому подобный инцидент не должен повториться

МАГАС, 1 января. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов рекомендовал ответственным лицам принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе. Об этом сообщается на официальной странице главы республики в Instagram.

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На внеплановом заседании #АТК заслушал информацию по факту нападения на стационарный пост ДПС в Магасе накануне вечером. Указал ответственным лицам на необходимость принятия дополнительного комплекса мер по недопущению совершения подобной противоправной деятельности на территории субъекта. И рекомендовал принять исчерпывающие меры по обеспечению, как собственной безопасности, так и безопасности жителей и гостей республики. Впереди много значимых дат и мероприятий. Подобное не должно повториться! Еще раз выражаю слова соболезнования семье Зелимхана Кокорхоева (Дала гешт долда цунна), желаю скорейшего выздоровления сотрудникам правоохранительных органов Зурабу Доурбекову и Ахмеду Шанхоеву (Дала моаршал лолда шоана). #Калиматов #ингуш #Ингушетия #ри #06 #Магас #пост #мвд06

Публикация от Махмуд-Али Калиматов (@kalimatov_mm)

"На внеплановом заседании АТК заслушал информацию по факту нападения на стационарный пост ДПС в Магасе накануне вечером. Указал ответственным лицам на необходимость принятия дополнительного комплекса мер по недопущению совершения подобной противоправной деятельности на территории субъекта. И рекомендовал принять исчерпывающие меры по обеспечению как собственной безопасности, так и безопасности жителей и гостей республики", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что впереди много значимых дат и мероприятий и "подобное не должно повториться".

"Еще раз выражаю соболезнования семье Зелимхана Кокорхоева, желаю скорейшего выздоровления сотрудникам правоохранительных органов Зурабу Доурбекову и Ахмеду Шанхоеву", - заключил руководитель республики.

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РоссияИнгушетия
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