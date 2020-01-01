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Пострадавшие при нападении на пост ДПС в Магасе направлены в госпиталь Махачкалы

Нападение произошло 31 декабря

МАГАС, 1 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции, пострадавшие в результате нападения на пост ДПС в Магасе, направлены на лечение в госпиталь в Махачкале, сообщила журналистам в среду пресс-служба МВД по Республике Ингушетия.

"Сегодня сотрудник ДПС отделения МВД России по городу Магас и оперуполномоченный УНК МВД по Республике Ингушетия, которые были ранены во время нападения на пост ДПС, расположенный при въезде в столицу Республики Ингушетия, направлены в ведомственный госпиталь Махачкалы, где продолжат лечение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Нападение на пост ДПС в Магасе произошло во вторник. По данным МВД, в результате погиб один полицейский, пострадали трое; нападавшие были нейтрализованы. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").

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Россия
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