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Полицейский на Урале застрелил человека, вооруженного монтировкой

Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, угрожал сотрудникам полиции, а также не среагировал на предупредительный выстрел

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Полицейский, прибывший по заявлению женщины об избиении со стороны супруга в селе Обуховское Свердловской области, застрелил мужчину, который был вооружен монтировкой и угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"31 декабря 2019 года <…> по прибытии на место [участкового уполномоченного и командира отделения патрульно-постовой службы] из дома вышел супруг обратившейся за помощью женщины. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а в руках держал монтировку. Увидев сотрудников ОВД, он стал надвигаться на прапорщика 1975 года рождения, замахиваясь металлическим инструментом. Сотрудник достал табельный пистолет из кобуры и сообщил о намерении применить огнестрельное оружие, однако возмутитель спокойствия продолжал надвигаться на него. Полицейский произвел один предупредительный выстрел в воздух, но мужчину и это не остановило. В результате вооруженный металлическим предметом человек получил огнестрельные ранения", - добавил Горелых, уточнив, что силовик действовал в соответствии с федеральным законом "О полиции".

По словам начальника пресс-службы, мужчину доставили в больницу, где он умер.

"Для установления всех обстоятельств ЧП на место происшествия выезжали представители подразделения собственной безопасности, сотрудники кадровой службы и Управления организации общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области. Собранные по факту ЧП материалы органы внутренних дел направили для рассмотрения и принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный Следственный комитет", - пояснил Горелых, отметив, что, по предварительным данным, табельное оружие было применено правомерно.

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РоссияСвердловская область
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