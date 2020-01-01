{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратове студент арестован за стрельбу по машине из-за дорожного конфликта

Обвиняемый заявил, что хотел напугать второго участника конфликта, выстрелив по колесам его автомобиля, а не в лобовое стекло

ТАСС, 1 января. Суд назначил административный арест студенту в Саратове, стрелявшему по машине водителя, который не пропустил его на дороге, сообщает управление МВД по региону в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте".

"В Кировском районе Саратова дорожный конфликт перерос в конфликт со стрельбой. Установлено, что стрельбу по проезжающему автомобилю открыл студент одного из саратовских вузов. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Судом Кировского района Саратова ему назначено наказание в виде административного ареста", - сообщается в видеосюжете, размещенном в сообществе.

По словам водителя поврежденной в результате стрельбы машины, он ехал с супругой и 8-летним ребенком и не пропустил автомобиль стрелявшего на повороте. Потерпевший также отметил, что его супруга почувствовала себя плохо, испугавшись в результате инцидента, ей потребовалась медицинская помощь. Ребенок не пострадал.

"Смотрю в боковое зеркало, открывается окно тонированное, вылезает рука с пистолетом и стреляет. Я резко по тормозам даю, естественно, от испуга. У меня жена плачет, ребенок плачет", - рассказал пострадавший, добавив, что ему пришлось перегородить дорогу автомобилю стрелявшего, чтобы остановить его.

На кадрах сюжета видно, что у стрелявшего изъят пистолет. В свою очередь, обвиняемый заявил, что хотел напугать второго участника конфликта, выстрелив по колесам его автомобиля, а не в лобовое стекло.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Полицейские нашли девочку, которую пыталась похитить женщина на северо-востоке Москвы
Как сообщили в ГУ МВД по Москве, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС