В Саратове студент арестован за стрельбу по машине из-за дорожного конфликта

ТАСС, 1 января. Суд назначил административный арест студенту в Саратове, стрелявшему по машине водителя, который не пропустил его на дороге, сообщает управление МВД по региону в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте".

"В Кировском районе Саратова дорожный конфликт перерос в конфликт со стрельбой. Установлено, что стрельбу по проезжающему автомобилю открыл студент одного из саратовских вузов. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Судом Кировского района Саратова ему назначено наказание в виде административного ареста", - сообщается в видеосюжете, размещенном в сообществе.

По словам водителя поврежденной в результате стрельбы машины, он ехал с супругой и 8-летним ребенком и не пропустил автомобиль стрелявшего на повороте. Потерпевший также отметил, что его супруга почувствовала себя плохо, испугавшись в результате инцидента, ей потребовалась медицинская помощь. Ребенок не пострадал.

"Смотрю в боковое зеркало, открывается окно тонированное, вылезает рука с пистолетом и стреляет. Я резко по тормозам даю, естественно, от испуга. У меня жена плачет, ребенок плачет", - рассказал пострадавший, добавив, что ему пришлось перегородить дорогу автомобилю стрелявшего, чтобы остановить его.

На кадрах сюжета видно, что у стрелявшего изъят пистолет. В свою очередь, обвиняемый заявил, что хотел напугать второго участника конфликта, выстрелив по колесам его автомобиля, а не в лобовое стекло.