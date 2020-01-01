В Хабаровске ликвидирован пожар в здании бывшего Дома офицеров

ВЛАДИВОСТОК, 2 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в здании бывшего Дома офицеров в Хабаровске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"Пожар в здании бывшего Дома офицеров полностью ликвидирован", - сказала представитель областного главка МЧС.

Пожар возник вечером 31 декабря. В 23:43 мск 1 января возгорание, которому присвоили повышенный номер сложности, было локализовано на площади 400 кв. м. Горела кровля. При ЧП никто не пострадал.

Здание 1938 года постройки эксплуатируется частично, несколько помещений занимает центр по работе с населением, остальное не используется. В крыле, где произошло возгорание, находился бывший кинозал.