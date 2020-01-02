В Астрахани горит трехэтажный жилой дом на площади 800 кв. м

АСТРАХАНЬ, 2 января/ТАСС/. Возгорание произошло в трехэтажном жилом доме в Кировском районе Астрахани, площадь пожара составляет 800 кв. м. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"В Кировском районе по улице Советская, 22 произошло загорание трехэтажного жилого дома, площадь пожара 800 кв. м.", - сказали в пресс-службе.

"Существует угроза распространения огня. Пожару присвоен третий номер сложности", - добавили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, к тушению привлекаются 125 человек и 51 единица техники.

Пожар возник в 03:43 мск. По прибытию пожарных зафиксировано возгорание на третьем этаже. Проводится эвакуация. Информация о пострадавших не поступала.