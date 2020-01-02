{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Астрахани горит трехэтажный жилой дом на площади 800 кв. м

Проводится эвакуация

АСТРАХАНЬ, 2 января/ТАСС/. Возгорание произошло в трехэтажном жилом доме в Кировском районе Астрахани, площадь пожара составляет 800 кв. м. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"В Кировском районе по улице Советская, 22 произошло загорание трехэтажного жилого дома, площадь пожара 800 кв. м.", - сказали в пресс-службе.

"Существует угроза распространения огня. Пожару присвоен третий номер сложности", - добавили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, к тушению привлекаются 125 человек и 51 единица техники.

Пожар возник в 03:43 мск. По прибытию пожарных зафиксировано возгорание на третьем этаже. Проводится эвакуация. Информация о пострадавших не поступала.

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
На юго-восточном побережье Австралии из-за лесных пожаров началась масштабная эвакуация
Зона эвакуации простирается на 250 км вдоль береговой линии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС