В Якутске шесть человек пострадали в ДТП

ТАСС, 2 января. Один человек погиб и шесть, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП в Якутске. Об этом сообщила журналистам группа пропаганды отдела ГИБДД МУ МВД "Якутское".

"2 января около 6 часов утра (00:00 мск) водитель 36 лет, управляя транспортным средством Toyota Mark II, <…> не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Premio под управлением водителя 28 лет. В результате ДТП водитель Toyota Mark II до прибытия скорой медицинской помощи от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в группе.

В больницу с различными травмами доставлены шесть человек, в том числе подросток 14 лет.