В Братске пять человек пострадали в ДТП

ИРКУТСК, 2 января. /ТАСС/. ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали пять человек, произошло в четверг ночью в городе Братск Иркутской области, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

"Столкновение машин Toyota Vista и Nissan Qashqai, после которого Nissan также задел автомобиль Honda Fit, произошло сегодня около 00 часов 35 минут (19:35 мск) на улице Мира. В результате происшествия в медицинское учреждения с ушибами и сотрясениями были доставлены четыре девушки - водитель и пассажиры Nissan в возрасте от 20 до 22 лет, а также 36-летняя пассажирка Toyota. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных последствий", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что предполагаемый виновник ДТП - 28-летний водитель Toyota - не имеет водительских прав, а медицинское освидетельствование выявило у него состояние алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение без прав. Теперь ему грозит крупный денежный штраф и арест на срок от 10 до 15 суток. "До решения суда нарушитель помещен в спецприемник", - уточняет пресс-служба.