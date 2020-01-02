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Вылет рейса из Владивостока в Москву задерживается более чем на сутки

Причины задержки в диспетчерской аэропорта не уточнили

ВЛАДИВОСТОК, 2 января. /ТАСС/. Утренний авиарейс Владивосток - Москва задержан в аэропорту отправления более чем на 24 часа. Как сообщили ТАСС в четверг в диспетчерской службе аэропорта Владивосток, вылет отложен с 09:20 (02:20 мск) ориентировочно до 11:00 (04:00 мск) 3 января.

"Наш рейс должен был вылететь в 09:20. Сначала была задержка при выходе на посадку, потом, уже сидя в самолете, мы долго не взлетали, в конце концов, пассажирам объявили, что рейс по техническим причинам не может вылететь, и все вернулись в аэропорт. Сейчас нам объявили, что вылет отложен до 11:00 завтрашнего дня", - рассказала ТАСС одна из пассажирок рейса Елена Штейникова.

В диспетчерской аэропорта ТАСС подтвердили, рейс SU-1701 Владивосток - Шереметьево действительно отложен до 11:00 3 января. Причины задержки там не назвали.

По словам пассажирки, авиакомпания "Аэрофлот", которая выполняет рейс, предоставила прохладительные напитки, питание и места в гостинице. Однако некоторые пассажиры из-за вынужденного простоя не успевают на другие стыковочные рейсы.

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РоссияПриморский край
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