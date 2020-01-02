В результате крупного пожара в доме в Астрахани погиб один человек

АСТРАХАНЬ, 2 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате крупного пожара в многоквартирном доме 22 по улице Советской в Кировском районе Астрахани. Судьба еще одного жителя остается неизвестной, сообщил в четверг на своей страничке в Instagram губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По данным ГУ МЧС, пожар в жилом трехэтажном доме (здание старой постройки с деревянными перекрытиями, является памятником архитектуры) в Кировском районе Астрахани по улице Советской возник в четверг в 04:43 (03:43 мск). Площадь пожара составила 800 кв. м. К тушению огня было привлечено более 20 единиц техники, локализация была объявлена в 07:40 (06:40 мск), открытое горение ликвидировано в 08:57 (07:57 мск). Ранее руководитель городского Аварийно-спасательного центра Виктор Рожков сообщил журналистам, что после пожара судьба двух человек остается неизвестной.

"На данный момент известно, что из огня спасены восемь человек, один человек погиб, и судьба еще одного неизвестна. Хочу принести искренние соболезнования родственникам погибшего. Всем пострадавшим от пожара будет оказана помощь. Также хочу поблагодарить сотрудников ГУ МЧС за слаженные действия, благодаря которым удалось избежать еще больших жертв", - написал Бабушкин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Астрахани, на место пожара выезжал глава администрации города Радик Харисов, который взял под личный контроль работу городских служб в части оказания помощи людям. По его распоряжению для пострадавших, которых временно разместили в кировской администрации, было организовано горячее питание.

"Из 20 пострадавших от пожара квартир две находились в муниципальной собственности, остальные частные. По предварительной информации, по адресу зарегистрировано 34 человека, решаются вопросы по их размещению. В настоящий момент три семьи дали согласие на вселение в маневренный фонд", - уточнили в пресс-службе администрации города.

Сотрудники администрации Кировского района оказывают жителям консультативную помощь по вопросам восстановления утраченных документов. Выделен транспорт для оказания помощи пострадавшим и перевозки их личных вещей.

В новость внесены изменения (11:53 мск) - добавлены подробности.